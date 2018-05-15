Военные Израиля сообщили о ложной ракетной тревоге со стороны Газы

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Проверка не подтвердила информации, появившейся после сообщений из региона Эшкол близ израильской границы.

Военные Минобороны Израиля заявили, что тревога, уведомившая о ракетной атаке со стороны сектора Газа, оказалась ложной. Вооружённые силы приготовились отразить нападение, однако в итоге выяснилось, что причин для беспокойства нет. Кто и с какой целью распространил дезинформацию, не сообщается.

Известно, что первые сообщение о ракетном ударе поступили с приграничного региона Эшкол. В непосредственной близости с ним находится сектор Газа и территория Египта. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками не утихают вот уже несколько дней. Причиной тому послужили мероприятия по случаю 70-летия образования Израиля и открытия в Иерусалиме посольства США. К настоящему моменту известно о гибели 59 человек. Ранены более 2,4 тысячи.

Ранее в Израиле заявили, что войны с Ираном не будет, поскольку Исламская республика признала превосходство ЦАХАЛа*, К такому выводу пришли члены оборонно-политического кабинета министров, обратив внимание на слова иранского лидера Хасана Рухани.