Песков: Права категории «С» у президента есть

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Об этом пресс-секретарь Кремля рассказал после того, как Путин сел за руль оранжевого КАМАЗа и проехал по открытому сегодня Крымскому мосту.

Дмитрий Песков подтвердил, что права категории «С» у президента Путина есть. Такое объяснение стало актуальным после нападок неизвестных в Сети, которые усомнились в том, есть ли у Путина законные основания на управление оранжевым КАМАЗом.

«Права категории «С» (разрешающие управление грузовым автомобилем максимальной массы более 3,5 тонн) у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», - ответил твердо Песков на комментарии.

В Сети пользователи с умилением и уважением отнеслись к поступку лидера России. Самостоятельно Путин проверил надежность построенного РФ моста. И теперь с завтрашнего дня мост будет открыт для всех желающих.