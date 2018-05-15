Россия отправит Киеву ноту из-за задержания журналистов РИА «Новости»

Сегодня, 15:51

Министерство иностранных дел России заявило о намерении отправить ноту Киеву в связи с незаконным задержанием журналистов РИА «Новости». Также Москва планирует наказать всех виновных.

Глава иностранного ведомства Григорий Карасин заявил, что Москва просто обязана найти виноватых, которые обязательно понесут наказание. Украина незаконно ограничивает действия сотрудников СМИ, - подчеркивает Карасин. Дипломат пояснил, что нужно не только послать ноту, но и добиться того, чтобы противоправные действия больше никогда не повторились. Также Россия планирует узнать, кто именно дал команду задержать сотрудников из РФ.

Напомним, что утром появились известия о том, что СБУ задержали сотрудников РИА «Новости». Сначала СБУ обыскали их офис, а затем взяли журналистов под стражу. Генеральный прокурор Украины объяснил, что журналистов подозревают в государственной измене.