Что изменить: Врач-онколог дал Медведеву советы по борьбе с раком

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В 2019 году на борьбу с онкологическими заболеваниями выделят 117,4 миллиарда рублей, в период 2020-2021 годов расходы вырастут до 193,4 млрд. Однако этими деньгами еще необходимо правильно распорядиться.

Андрей Пылев, врач-онколог Европейской клиники, дал премьер-министру России Дмитрий Медведеву эффективные советы по борьбе с раком, рассказав, что изменить в отечественном подходе к лечению смертельного недуга.

Первым делом, эксперт порекомендовал повысить уровень первичной диагностики и скрининговых программ. 2/3 столкнувшихся с раком пациентов в РФ лишь на 4 стадии узнают о страшном диагнозе, когда сделать уже практически ничего невозможно. Следом нужно подтянуть подготовку кадров, улучшив качество вузовского образования. Из-за постоянного развития принципов лечения онкозаболеваний отечественные врачи должны уметь совершенствоваться, подчеркивает Пылев. В завершении врач Европейской клиники посоветовал Медведеву наладить систему лекарственного обеспечения больных раком людей, упростив процедуру завоза в страну лекарств иностранного производства.

Уже в следующем году государство выделит на борьбу с онкологией 117,4 млрд рублей, еще через год – 193,4 млрд. Однако, без порядка правильного использования денег, их количество не играет существенной роли.