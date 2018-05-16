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Реализовать эту инициативу представители компании смогут, если будет принят соответствующий законопроект. В Минкомсвязи рассмотрят возможность создания проекта.

«Ростелеком» требует перевести чиновников на ОС Sailfish. Эксперты не уверены, что инициатива получит поддержку со стороны Минкомсвязи. Усилия со стороны представителей «Ростелеком» могут оказаться напрасными, поскольку перевести чиновников на ОС Sailfish будет сложно.

Обязать чиновников использовать смартфоны на базе отечественных операционных систем не сможет закон. Специалисты требуют провести анализ возможности перехода на ОС Sailfish.