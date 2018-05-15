Вассерман: Украина превращает себя в "анти-Россию"

Сегодня, 15:09

Известный журналист Анатолий Вассерман заявил, что действия СБУ против киевской редакции РИА "Новости" показывают, как Украина старательно пытается подхватить тренд Запада и превратиться в "анти-Россию".

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины вломились в киевский офис "РИА Новости-Украина". По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, правоохранительные органы установили, что СМИ находилось под контролем страны-агрессора и использовались, как информационное оружие против Украины. Также во вторник в Киеве был задержан сотрудник "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

По мнению Анатолия Вассермана украинские власти пытаются примкнуть к Западу с их негативным настроем против России. Публицист напомнил, что в РФ и Белоруссии отрицают свободу слова, однако Запад на большинство вопиющих случаев просто закрывает глаза. "Там теперь кричат, что существуют два мнения - их и неправильное" - сказал Вассерман.

Журналист надеется, что Украина перестанет ровняться на Запад и просто "будет собой".