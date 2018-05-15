В формальной столице Палестины вспыхнули беспорядки

Сегодня, 15:00

На улицах Рамаллы горожане кидают камни по израильским военным и жгут покрышки, получая в ответ выстрелы и порции слезоточивого газа.

Зачинщиками беспорядков в Палестине выступили подростки в масках, собравшиеся на границе с Израилем у КПП Бейт-Эль. Из-за ЧП в Рамалле перестали работать магазины, проехать на авто по городу довольно затруднительно. Лидеры активистов призывают молодежь активнее противостоять неприятелям.

Беспорядки в формальной столице Палестины вспыхнули в день 70-й годовщины Накбы – спровоцированный появлением государства Израиль отсчет скитаний беженцев. Также в стране действует трехдневный траур, объявленный Махмудом Аббасом, главой ПНА.