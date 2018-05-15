Экс-депутат Рады признала, что Украине не обогнать Россию

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Бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко признала, что в преддверии открытия Крымского моста Украина ничем не похвастается перед Россией.

Бондаренко вступила в дискуссию с украинским политологом Василем Вакаровым, который предлагал поговорить о положительных изменениях в Украине. Он верит, что Крымский мост уже скоро сдадут в эксплуатацию, несмотря на заявления киевской пропаганды, и приравнял к этому событию украинский Бескидский тоннель в Карпатах, которые откроется 25 мая.

В ответ Бондаренко рассказала, что ситуация в Украине сейчас не самая лучшая и даже открытие Бескидского тоннеля меркнет на фоне Крымского моста. Экс-нардеп заявила: "Нас облетают самолеты, нас объезжают другими дорогами и возводят обводные мосты". В данный момент, по словам Бондаренко, Украина изолирует себя не только в политическом плане, но и в экономическом. Помимо этого в стране высокий уровень коррупции, что не дает ей развиваться.

В пример Бондаренко привела тот же Крымский мост, который построили за 4 года, а строительство Бескидского тоннеля началось еще при правлении Януковича. Это говорит о том, что если бы элита не занималась коррупцией, хотя бы не в таких больших масштабах, то уровень жизни украинцев стал бы выше.