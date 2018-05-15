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Сегодня будет открыта автомобильная часть Крымского моста. Украинские власти сообщили, что это еще больше изолирует РФ от мира, а они будут использовать мост для осуществления демократического захвата Краснодара.

Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие автомобильной части Крымского моста, на котором будет присутствовать Владимир Путин. Уже завтра все желающие смогут в свободном режиме пересечь Керченский пролив на своем автомобиле или общественном транспорте.

Такое событие очень негативно восприняли в Украине, где вообще не верили в осуществление данного проекта. Так, политический эксперт и журналист Янина Соколовская заявила, что открытие данной транспортной артерии еще больше изолирует Россию от мирового сообщества. Люди, которые понимают, что Крым Россия украла у Украины, достаточно негативно относятся к проекту.

Также Соколовская сообщили, что строить мост должны были совместными усилиями России и Украины, но если соседнее государство решило осуществить проект за свои деньги, то украинцы не против. Данная коммуникация станет трамплином для осуществления украинской экспансии в Краснодарском крае.

Напомним, что украинские радикалы пообещали блокировать работу Крымского моста, устраивать по нему патрули, которые будут контролировать поток машин.