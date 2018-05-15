«Ванга»: Жириновский показал прогноз раздела Ирана 20-летней давности

Сегодня, 14:16

В Персидском заливе медленно наступает «период неопределенности», повышающий напряженность иранско-американских отношений на фоне выхода США из ядерной сделки.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский показал подписчикам в Twitter прогноз раздела Ирана 20-летней давности, представив альтернативную карту возможного будущего.

«Еще 20 лет назад я подготовил карту, как будет разделен Иран, если планы Израиля и США осуществляться», - прокомментировал российский политик свой пост в Twitter.

"Ванга", - коротко и с иронией высказались о способностях Жириновского предсказывать подписчики. Один из юзеров в шутку попросил Владимира Вольфовича больше не экспериментировать и никогда не пытаться нарисовать карту России.

Пока в Twitter-аккаунте лидера ЛДПР смех да веселье, «период неопределенности» медленно подкрался в Персидский залив. Адмирал Джон Ричардсон, возглавляющий ВМС США, констатировал рост напряженности иранско-американских отношений на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о выходе Штатов из ядерной сделки. Ричардсон пока что не зафиксировал провокаций со стороны Тегерана, однако американский флот продолжает максимально пристально следить за обстановкой в Персидском заливе.

Покинув ядерную сделку, США моментально ввели санкции против Ирана, ожидая новых переговоров. Поведением Вашингтона недовольны в Евросоюзе, где подготавливают ответные штрафные меры. Причина взаимных санкций – негативное влияние политики Штатов на европейские фирмы.