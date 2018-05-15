Навальный присвоил себе квартиру гендиректора Life News в Париже

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На просторах YouTube активно набирает популярность новое расследование ФБК, показавшее расположенные в Булонском лесу апартаменты Арама Габрелянова за 1,8 млн евро.

Ролик про гендиректора Life News Навальный назвал второй частью «правды о лживых путинских жуликах». Ранее оппозиционер рассказал об элитной заграничной недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, теперь же, по словам главы ФБК, он решил найти «более мерзкого» пропагандиста. В новом расследовании Навальный называет Габрелянова «животным», готовым выполнить для российского президента настолько грязную работу, что обычным людям будет противно попросту подумать за нее.

На скандальном видео показана квартира гендиректора Life News в Булонском лесу Парижа с видом на Эйфелеву башню. Стоимость шикарных апартаментов составляет 1,8 млн евро. К жилплощади (149 м кв.) прилагается парковочное место.

Навальный присвоил себе квартиру Габрелянова, предложив всем желающим приезжать в гости. Делая громкое заявление, оппозиционер руководствовался постом в Twitter самого гендиректора Life News, пообещавшего подарить свою заграничную недвижимость человеку, сумевшему разыскать ее.