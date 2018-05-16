Татьяна Навка уличена в безграмотности

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Татьяна Навка на своей страничке в социальной сети выложила видео, на котором запечатлена ее ученица. Фигуристку высмеяли за ее безграмотность.

Знаменитости всегда находятся под усиленным контролем, как своих поклонников, так и недоброжелателей. Все действия, которые совершают звезды должны быть безукоризненны, ведь ошибок им не прощают. Так, на днях знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка на своей страничке в социальной сети разместила видеоролик, на котором фигурирует ее 10-летняя ученица.

В комментариях Навка сообщила, что возлагает на девочку большие надежды, ведь в ней заложен огромный потенциал звезды спорта. Также тренер написала целую хвалебную оду в адрес ученицы, но пользователи раскритиковали ее за безграмотность и предложили спортсменке проверять написанное перед выкладыванием на всеобщее обозрение. После таких замечаний Навка еще не отреагировала на критику.

Напомним, что ранее фигуристка заявила, что очень хочет появления на свет третьего ребенка, но только сына, ведь у нее уже есть две дочери – 18-летняя девушка от брака с Александром Жулиным и младшая Надежда от Дмитрия Пескова. Известно, что старшая дочь спортсменки пыталась заниматься вокалом, но сейчас девушка перестала радовать своих поклонников новыми песнями.