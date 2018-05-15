Песков назвал Путина главным инициатором строительства Крымского моста

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15 мая в Керчи состоится официальное открытие Крымского моста при участии первых лиц государства. Кремль подводит итого самого дорогого в истории России проекта.

«Именно Путин был инициатором строительства. Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы», - подвел итоги «стройки» века Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля анонсировал приезд президента в Керчь на торжественную церемонию открытия Крымского моста. Лидер россиян проинспектирует готовность местного Единого центра управления дорожным движением, дав добро на запуск машин, запланированный на 16 мая.

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал Владимира Путина главным ответственным за налаживание «нормальной жизни» на полуострове после его присоединения к РФ в 2014 году. Подводя итоги «стройки века», премьер констатировал блестящую работу президента.

Поспорить с Песковым и Медведевым может политолог-оппозиционер Константин Боровой, предсказавший возвращение АРК к Украине и заявивший о неспособности Крымского моста окупиться.