В Новгороде предлагают запретить кальяны

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Инициативу предложили депутаты облсовета, в частности Елена Писарева. По ее словам, нужно ограничить курение кальянов на табачных и нетабачных смесях в общественных заведениях на первых этажах жилых домов, а также в кафе на территории дворов.

В Новгороде власти предлагают запретить кальяны. Елена Писарева представила на рассмотрение проект закона «Об ограничении на территории Новгородской области курения кальянов на табачных и не табачных смесях». Предлагают запретить курить кальян на всех описанных в документе определенных территориях. К слову, люди, которые увлекаются модным занятием, подвержены токсинам, которые очень сильно и пагубно влияют на организм и подрывают здоровье.

Отдельной опасностью был назван угарный газ, который постоянно при курении кальяна попадает в лёгкие. Он отравляет человека и способен вызвать смерть. Объём данного компонента больше в 10 раз, чем при курении сигарет.