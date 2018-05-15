Посол Израиля в Бельгии: Все убитые на границе палестинцы – террористы

Сегодня, 11:44

С таким сообщением выступила Симона Франкель. Это произошло после того, как её спросили, каково её отношение к «кровавому понедельнику», произошедшему в секторе Газа, где израильтяне открыли огонь по манифестантам.

Посол Израиля с ответом не задумывалась. Она заявила, что все погибшие на израильской границе палестинцы – это террористы.

Далее она продолжила, что сожалеет, когда гибнет «любое человеческое существо». Ей жаль даже тех 55 террористов, погибших от пуль израильтян при попытке перейти границу.

Своё интервью находящийся в Бельгии израильский дипломат давала для телеканала RTBF.

Когда журналист спросил её, считает ли она восьмерых убитых детей и одного младенца также террористами, та ответила следующее: "Это террористы используют население в качестве заложников, и, значит должны нести за это ответственность. Это они решили принести в жертву своих братьев, сестёр, мужчин, женщин и детей. А Израиль всего лишь намерен защищать своих граждан". Со слов Франкель, предпочтительнее выслушивание критики, а не соболезнований.

В то же время, количество погибших в результате провокации, устроенной США и Израилем в Иерусалиме уже достигло 59 человек. Число раненых перевалило за 3 тысячи.