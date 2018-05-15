Навальный: Выиграл Европейский суд против жуликоватых чиновников

Сегодня, 11:38

Известный оппозиционер во время сбора в Тверской суд Москвы, в котором состоится рассмотрение дела с 11 мая, опубликовал в социальной сети Тwitter сообщение о новой победе.

Навальный рассказал своим соратникам, что выиграл Европейский суд против жуликоватых чиновников. Такими словами охарактеризовал Алексей свой иск против людей Путина. Полный список обращения и ответа опубликован в Сети. Навальный сегодня приглашен в Тверской суд Москвы.

Пока он ждал ответ от Европы, в России ему инкриминируют административное правонарушение. Эксперты не уверены, что Навальный остановится после того, как выиграл Европейский суд против чиновников. Продолжить подавать иски оппозиционер вправе, но против кого «воюет» Навальный он не сообщил.