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Соединяющая Краснодарский край и АРК «стройка века» предназначена для спекуляций и пропаганды на тему воссоединения полуострова с Россией, полагает политолог-оппозиционер Константин Боровой.

РФ никогда особо не нуждалась в Крымском мосту, поэтому он никогда не окупится. Люди и бизнес не планируют переезжать на полуостров, оставляя единственной целевой аудиторией «стройки века» военных, считает Боровой. Датой завершения масштабной пропагандистской акции оппозиционный политик назвал сегодняшний день. Путин проедется по мосту, спекуляции на тему воссоединения АРК с Россией закончатся, а потраченные на его строительство деньги никогда не вернутся, подчеркнул эксперт.

В завершении Боровой предсказал оплату россиянами сноса соединяющей Краснодарский край и полуостров конструкции. Республика рано или поздно вернется в состав Украины, а Крымский мост придется демонтировать. Платить за это вновь придется гражданам РФ, подытожил оппозиционер.

Украинский политолог Василий Шкляр не разделяет мнение российского коллеги, не наблюдая необходимости у Киева возвращать АРК. На полуострове практически нет украинцев, поэтому он не нужен стране, рассуждает эксперт.

Пока политологи спорят о принадлежности республики, в Керчи все готово для проведения торжественного концерта по случаю открытия Крымского моста. В мероприятии не примет участие ряд звезд отечественной эстрады. Иосиф Кобзон пояснил, почему так произошло.