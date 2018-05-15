Япония закупила у США 7 модифицированных F-35

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Уже к концу мая эти истребители будут полностью размещены на военной базе Мисава, находящейся в северо-восточной части острова Хонсю. Сообщение об этом сделал глава Минобороны Ицунори Онодэра.

Первый из модифицированных F-35 был доставлен из США в январе и уже дислоцируется на Мисаве. 15 мая состоится церемония размещения второго из 7 этих истребителей на той же военной базе.

Остальные пять F-35 прибудут 26 мая.

Онодэра проинформировал, Япония таким образом повысит возможности своей ПВО и укрепит взаимодействие с США.

F-35А является самым технологически простым истребителем этого класса. Его вес существенно облегчён и, соответственно, он обходится намного дешевле.

До 1 апреля 2019 года Япония планирует дислоцировать на Мисаве 10 таких истребителей, подвергшихся некоторой модернизации с целью увеличения их боевых возможностей.

Рост оборонного бюджета Япония поясняет тем, что существенно возросла военная активность КНДР. Ракетная программа Северной Кореи понуждает Токио совершенствовать свою ПВО.