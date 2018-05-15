Страны мира после «кровавого понедельника» отзывают послов из Израиля и США

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К этому их побудила провокация по переносу в Иерусалим посольства США. Палестинцы начали стихийные беспорядки. Израильская армия открыла по ним огонь на поражение.

Количество пострадавших за всего один день «кровавого понедельника» таково, какое и на войне не всегда увидишь. Убитых – уже 59 человек. Количество раненых превысило 3 тысячи. В числе погибших даже 8-месячная девочка.

Против подобного поведения США и Израиля и трагедии в секторе Газа уже проводятся многочисленные демонстрации во многих странах мира.

В Стамбуле десятки тысяч возмущённых жителей вышли на улицы и сжигают флаги США. Их требование к Вашингтону – вернуть посольство обратно в Тель-Авив и оставить Ближний Восток в покое.

В Европе жители многих стран также демонстрируют своё негодование. Проведение самых массовых антиамериканских шествий произошло в Греции. Манифестанты называют то, что сделали США и Израиль провокацией.

Митингуют и активисты за океаном. Белый дом находится в окружении демонстрантов. Люди полагают, что США «заигрались», забыв, что на кону жизни людей, которые ни в чём не виноваты.

Учитывая мощную волну протестов после «кровавого понедельника» многие страны мира уже отзывают своих послов из Израиля и США.