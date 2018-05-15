В секторе Газа при столкновении с израильтянами погибла 8-месячная девочка

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Продолжают поступать данные о количестве погибших и пострадавших при массовых беспорядках, организованных после переноса посольства США в Иерусалим. Среди жертв есть женщины и дети.

Одной из них при столкновении с израильтянами в секторе Газа стала Лейла Анвар Гандур, которой было лишь 8 месяцев. Сообщается, что она умерла от газового отравления, вызвавшего удушье. Спасти ребёнка не удалось.

То, что израильские военные открыли по протестантам огонь на поражение, Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля охарактеризовал в качестве самозащиты.

Самозащита превратилась в «кровавый понедельник», как ранее охарактеризовал произошедшее глава Чечни Рамзан Кадыров.

Количество погибших увеличилось до 59 человек. Пострадавших – приближается к 3 тысячам. Сколько из них израильтян, а сколько палестинцев, не сообщается.

Как сообщило Минобороны Израиля, в массовых беспорядках рядом с границей принимали участие больше 30 тысяч человек.

Ведомство сообщило, что демонстранты пользовались самодельными взрывными устройствами и «коктейлями Молотова». Они попытались в нескольких местах проломить заграждения на границе.