МИД Британии: Уровень насилия в секторе Газа шокирует

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Официальный Лондон прокомментировал происходящее в секторе Газа. Там возникли стихийные беспорядки после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильская армия открыла огонь на поражение.

Количество погибших достигло 59 человек. Раненых – более 2,7 тысяч. МИД Великобритании считает, тот уровень насилия, который произошёл в секторе Газа, шокирует.

Форин-офис высказался о «чрезвычайном беспокойстве». Число пострадавших – огромно. Количество погибших-продолжает увеличиваться. МИД Британии считает подобное насилие разрушительным для мирных усилий, предпринимаемых в регионе.

Часть вины за то, что произошло, МИД Британии возложил на Палестину. Официальный Лондон сделал заверение, что он «не дрогнет» при поддержке Израиля, когда тот станет защищать свои границы.

В то же время Британия призывает Тель-Авив к проявлению сдержанности в сложившейся ситуации.

Сообщение Форин-офис гласит, что у Британии остаётся прежняя позиция. Иерусалим должен стать общей столицей двух государств.

В то же время Япония и Австралия проинформировали, что не намереваются переносить свои представительства в Иерусалим. Также они сообщили, что не направляли представителей на открытие там посольства США.