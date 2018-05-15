«Построить Крымский мост невозможно»: В соцсетях вспомнили прогнозы экспертов

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Респонденты в интервью высказывали самые различные сценарии развития беспрецедентного проекта, однако все они сводились к одному заключению - Крымский мост построить невозможно.

Известный политический эксперт и историк Владимир Корнилов в своём twitter-аккаунте накануне открытия Крымского моста вспомнил прогнозы экспертов относительно бесперспективности строительства переправы через Керченский пролив. Практически все специалисты, опрошенные журналистами «Радио Свобода», утверждали несколько лет назад, что возвести такого рода объект невозможно.

«К открытию Керченского моста не лишним будет вспомнить прогнозы великих экспертов и предсказателей Украины», - не без тени иронии написал в своём микроблоге Корнилов. Подписчики поддержали тему и высказали мнение, что противники строительства скоро найдут новые проблемы. «С сегодняшнего дня эти «эксперДы» будут назначать даты, когда Крымский мост рухнет.», - пишет пользователь Roman Nikolaevich. «Еще они скажут надо подождать весны и ледохода.», - добавляет Сергей Батманов.

Ранее в Украине задумались о судьбе Крымского моста, размышляя: взорвать переправу или оставить себе.