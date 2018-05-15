«Построить Крымский мост невозможно»: В соцсетях вспомнили прогнозы экспертов

Респонденты в интервью высказывали самые различные сценарии развития беспрецедентного проекта, однако все они сводились к одному заключению - Крымский мост построить невозможно.
Известный политический эксперт и историк Владимир Корнилов в своём twitter-аккаунте накануне открытия Крымского моста вспомнил прогнозы экспертов относительно бесперспективности строительства переправы через Керченский пролив. Практически все специалисты, опрошенные журналистами «Радио Свобода», утверждали несколько лет назад, что возвести такого рода объект невозможно.
Ранее в Украине задумались о судьбе Крымского моста, размышляя: взорвать переправу или оставить себе.