Япония не будет переносить своё посольство в Иерусалим

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Японское правительство на фоне трагедии в секторе Газа призывает стороны конфликта к сдержанности. Всё, что произошло там 14 мая, МИД этой страны считает «прискорбным».

К 70-й годовщине образования Израиля был приурочен перенос посольства США в Иерусалим. Ранее оно находилось в Тель-Авиве. После того, как палестинцы организовали в связи с этим массовые беспорядки, израильские военные начали огонь на поражение.

По последним данным, представленным Минздравом Палестины, количество убитых уже 59 человек. Ранения получили около 2,7 тысяч палестинцев

Япония, продолжил глава её МИД Таро Коно, не рассматривает вопрос по переносу в Иерусалим японского правительства. Более того, она не направляла своих представителей на церемонию открытия посольства США.

Аналогичную позицию заняла и Австралия. Её премьер-министр заявил, что посольство останется на своём прежнем месте в Тель-Авиве.

В связи с событиями 14 мая, Махмуд Аббас, являющийся палестинским лидером, объявил проведение трёхдневного траура.

15 мая Совбез ООН обсудит ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.