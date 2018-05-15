Кадыров: Перенос посольства США в Иерусалим стал «кровавым понедельником»

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Таким образом глава Чечни прокомментировал случившееся 14 мая в секторе Газа. Он уверен, протесты против подобного переноса американского диппредставительства бесследно не пройдут.

Сообщение об этом Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале. Там он сообщил, что фактическое установление контроля над всем Иерусалимом никогда не будет признано ни палестинцами, ни арабскими странами, ни мусульманами всего мира. Народ Палестины запугать нельзя.

Далее чеченский лидер продолжил, что Трамп пренебрёг мнением «своих союзников в ЕС». Те настаивали, чтобы Иерусалим не признавать столицей Израиля.

Кадыров считает, что США и Израиль в очередной раз продемонстрировали, что им не нужно восстановление стабильности в регионе Ближнего Востока. Иначе он ничем не может пояснить, почему эти государства так настойчиво и последовательно предпринимают меры, ведущие к росту напряжённости в зоне конфликта.

Кадыров обратил внимание, что Госдеп США спокойно относится к «рекам арабской крови, которую проливает Израиль». В то же время это ведомство тут же откликается, если в Чечне «кто-то чихнёт».

14 мая 2018 года стало настоящим «кровавым понедельником».

Протесты палестинцев вызвала церемония по переносу посольства США в Иерусалим. Количество жертв, по разным оценкам, от 52 до 55 человек. Пострадавших – более 2 тысяч.