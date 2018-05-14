Ветеран «Азова» публично унизил Порошенко

Вчера, 22:30

Это произошло во время того, как украинский президент пришёл на чествование победителей международных соревнований Invictus Games. Видео того, как Олег Толмачёв проигнорировал протянутую ему лидером Украины руку, становится всё более популярным в Сети.

Сообщается, что Толмачёв – это ветеран «Азова». В вооружённом конфликте на Донбассе он участвовал с первого дня его начала. Когда бои шли под Мариуполем, его тяжело ранило. После этого он стал инвалидом.

Invictus Games являются международным состязанием, которое появилось четыре года назад. Его инициатором является английский принц Гарри. В соревновании принимают участие солдаты, ставшие инвалидами во время боевых действий. Украина впервые приняла в них участие в прошлом году.

У «Азова», входящего в состав украинского МВД, очень скандальная, если не сказать больше, репутация. В отношении многих его бывших солдат открыты уголовные производства.

Бойцы этого полка Украины подозреваются в том, что похищали людей и истязали их. Помимо того, представители «Азова» не брезговали запрещёнными средствами и способами ведения боевых действий.

Толмачёв был одним из участников Invictus Games. Когда происходила процедура награждения, на которую прибыл Порошенко, боец «Азова» проигнорировал протянутую им для него руку.

Порошенко попытался выправить ситуацию, похлопав его по плечу. Однако тот не отреагировал и на это, своим безразличием публично унизив президента.