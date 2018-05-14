ОНН не собирается расследовать гибель людей в секторе Газа

Вчера, 22:10

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что международная организация согласна, что нужно провести расследования гибели людей в секторе Газа, однако лично этим заниматься пока не собирается, и на то есть причины.

Хак говорит, что сейчас ООН хочет посмотреть на качество и достоверность расследования по данному инциденту, подчеркнув, что расследованием всех случаев гибели людей должны заняться власти (не уточнено, какие именно).

Израильская армия насчитала более 35 тысяч участников беспорядков, которые швыряли коктейли молотова, жгли шины и пытались разрушить пограничные заграждения. Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, солдаты укрепила свои позиции двумя дополнительными пехотными бригадами.

Акции протеста проходят на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

На данный момент в секторе Газа погибли уже полсотни палестинцев, а около 2 000 получили ранения в ходе столкновения с военными силами Израиля.