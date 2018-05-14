В Чехии уволили главу НИИ, где тестировался похожий на «Новичок» яд

Вчера, 22:05

Приказ об этом подписала Карла Шлехтова, возглавляющая в этой стране Минобороны. Военный НИИ находился на территории города Брно.

Его руководителем был Богуслав Шафарж. Он первым в Чехии сделал заявление о проведении в его институте тестов химического вещества А-230, очень похожего на «Новичок».

Глава чешского НИИ освобождён от должности со стандартной формулировкой с выражением благодарности «за многолетний труд». При этом он остался в институте его сотрудником. Временно исполнять его обязанности в этом НИИ Чехии будет его заместитель.

Шафарж выступил с заявлением для СМИ, в котором прокомментировал своё увольнение. Он уверен, никаких нарушений с его стороны при руководстве НИИ совершено не было. В противном случае, считают политологи, он бы пошёл под суд, а не остался сотрудником НИИ с понижением в должности.

Бывший директор предполагает, ситуация связана с ажиотажем вокруг химвещества «Новичок», которое якобы было применено для отравления в Великобритании Скрипалей. С его слов, предоставленная им информация, как и всё, что он говорил ранее, является чистейшей правдой.

Милош Земан, который является в Чехии президентом, недавно сделал заявление, что в Брно осенью 2017 года тестировали действие нервно-паралитического газа А-230. Так называется «Новичок».

Минобороны Чехии тут же выступило с заявлением, что это не совсем А-230. Это – А-234.