СМИ назвали С-400 настоящей угрозой

Вчера, 21:06

Зенитно-ракетные комплексы С-400 - настоящая угроза для врага, способная устранить любого конкурента.

Как сообщают западные СМИ, в сравнении с С-300 "Триумф" способен на большее количество пусков ракет-перехватчиков, ракет ближнего и дальнего действия. Также может справиться с баллистическими ракетами и командно-штабными самолетами. Эти преимущества делают из "Триумфа" супер-оружие, у которог на данный момент нет конкурентов.

Отмечается, что система США Patriot поддерживает лишь ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров.

Система ПВО сможет поднапрячь даже американские стелс-истребители F-22 и F-35. На данный момент Россия и Китай активно развивают стелс-технологии, позволяющие повысить скрытность своих самолетов.

ЗРК С-400 разработки НПО "Алмаз" предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения.