Шойгу: Военное сотрудничество РФ и Египта устойчиво расширяется

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Двусторонние отношения, со слов главы Минобороны РФ, заметно развиваются. Подписываются всё новые контракты на поставки российского вооружения и военной техники.

Сергей Шойгу проинформировал, на территории ближневосточного региона у Египта позиция одного из главных партнёров РФ по военно-техническому сотрудничеству. Сейчас РФ поставляет военным Египта ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», количество которых около 50 единиц.

В 2017 РФ выиграла тендер, согласно которому, поставит для Египта морскую версию этих винтокрылых боевых машин. Ранее ими предполагалось вооружить «Мистрали», которые Франция строила для России, но оба вертолётоносца попали под санкции.

Это не всё. В стадии реализации, как сказал Шойгу, находится контракт, согласно которому ПВО Египта будет вооружено системами С-300ВМ российского производства.

Шойгу в ходе своей встречи в Москве с египетским коллегой сообщил, что РФ заинтересована в лидирующей роли Египта по укреплению в регионе стабильности и безопасности. РФ, продолжил министр, нацелена на дальнейшее расширение военного сотрудничества по всем направлениям.

В ответ генерал Собхи сделал заявление, что у Египта твёрдое намерение «к развитию всего достигнутого». Каир рассчитывает добиться ещё больших результатов по военному сотрудничеству с РФ. Это касается и проведения совместных военных учений.