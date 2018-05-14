В Израиле заявили о планах ещё 3 стран перенести свои посольства в Иерусалим

Сегодня, 18:13

Об этом сегодня, 14 мая, заявил официальный представитель израильского Министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон. Кроме того, по словам политика, в США, Гватемале и Парагвае уже рассказали о намереньях перенести свои дипведомства из Тель-Авива в Иерусалим.

Эммануэль Нахшон заявляет, что у Израиля появилась информация и о других 3 станах, которые хотят перенести свои официальные диппредставительства в Иерусалим. Однако о каких государствах идёт речь, Нахшон не уточнил. Однако он выразил надежду, что к концу 2018 года таких государств, которые перенесут свои посольства в Иерусалим, станет намного больше.

Когда представитель МИД Израиля говорил об указанных трёх странах, он отметил саму «чувствительность вопроса», добавив, что именно эти государства сейчас занимают в мире доминирующее положение.

Торжественное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось сегодня, 14 мая. На мероприятии присутствовали сотни гостей. Кроме дипломатов, были и американские министры, дочь Трампа Иванка со своим супругом, а также много других высокопоставленных чиновников.

Глава МИД РФ Лавров уже успел прокомментировать открытие посольства США в Иерусалиме.