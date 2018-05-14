МИД РФ: Россия негативно отнеслась к открытию дипведомства США в Иерусалиме

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Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Министру кажется, что это ревизия международной договорённости.

В сообщении главы МИД РФ указывается, что Россия уже неоднократно негативно высказывалась об открытии дипведомства США в Иерусалиме. Об этом Лавров заявил после консультаций российского МИД и египетского МИД. В РФ относятся к таким действиям американской стороны плохо.

По словам Лаврова, в правительстве убеждены, что ревизовать договорённости, которые закреплялись международным сообществом, нельзя подобным образом, каким именно, глава МИД не уточняет.