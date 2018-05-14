VistaNews.ru


МИД РФ: Россия негативно отнеслась к открытию дипведомства США в Иерусалиме

Сегодня, 18:02

Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Министру кажется, что это ревизия международной договорённости.

В сообщении главы МИД РФ указывается, что Россия уже неоднократно негативно высказывалась об открытии дипведомства США в Иерусалиме. Об этом Лавров заявил после консультаций российского МИД и египетского МИД. В РФ относятся к таким действиям американской стороны плохо.

По словам Лаврова, в правительстве убеждены, что ревизовать договорённости, которые закреплялись международным сообществом, нельзя подобным образом, каким именно, глава МИД не уточняет.

Подписаться:

Поделиться:



Рекомендуем


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях