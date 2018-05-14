РФ – украинскому политологу: Вам страшно, что Крым стал жить лучше

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На Украине приступили к активным комментариям предстоящего движения по Крымскому мосту. Часть украинских экспертов сообщили, что это к лучшему, поскольку вскорости Россия вернёт Крым Украине, да ещё и с новой инфраструктурой.

Украинскому политологу предоставили время на «России 1». Он заявил, что понимает, почему «вор, отобравший его дом, обустраивает грядки на его участке». По его мнению, психология является очень простой. «Украденный дом» придётся возвратить, но при этом выставить счёт за его обустройство.

Алексей Журавлёв, заседающий в Госдуме, отметил, что логика является «мощнейшей». В свою очередь он сравнил Крым с женой при ответе украинскому политологу: "Народ Крыма решил от вас уйти и сделал это. Теперь Украине просто страшно, что после этого жить на полуострове стало лучше. Рост экономики составил 10%".

Выступление Журавлёва дополнил Евгений Попов, ведущий программы. Он задал вопрос украинскому политологу, не думает ли он, что при уходе от него жены об этом нужно посоветоваться со всем городом и получить разрешение всех его жителей.

Ольга Скабеева добавила, мысли официального Киева не меняются. «Вор» пришёл, «украл», начал благоустраивать, а потом всё это достанется Украине.

В Киеве опальный журналист сделал репортаж о том, как к Крымскому мосту относятся жители города.