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В честь 73-й годовщины Победы Советского Союза в Великой отечественной войне британские СМИ выставили на всеобщее обозрение «великие замыслы Гитлера», которые он готовил для русских. Для захвата территории Германия готовила план «Барбаросса», согласно которому четыре миллиона нацистов должны были совершить захват Союза.

Придуманный план стал самой большой ошибкой Гитлера, которому так и не удалось закончить задуманное. Но Адольф имел полную уверенность в победе нацистов и захвате территории СССР.

Он строил «тайные планы» в отношении побежденного в войне Советского Союза, которые стали известны общественности сейчас. Из огромной территории Москвы Гитлер хотел сделать искусственное озеро, которое знаменовало бы полную победу Германии.

Также Адольф не оставил без внимания и Киев с Ленинградом, которые планировал сравнять с землей и превратить в обычное поле. Что касается жителей Союза, то их Гитлер хотел искоренить, поскольку они считались расово неполноценными. Однако некоторых граждан вождь все же мог оставить для выполнения самой трудной и грязной работы.

Недавно Дмитрий Гордон заявил, что неплохо было бы проиграть в Великой Отечественной войне. Из его слов следовало, что Гитлер не хотел завоевать всю территорию, а всего лишь половину.