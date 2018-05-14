Жириновский обвинил советские власти в закрытии омского метро

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Недавно стало известно, что в Омске заморозили строительство городского метрополитена, начатое в 1992 году. По мнению Владимира Жириновского, во всем виноваты советские власти.

На своем Telegram-канале политик пишет, что постройка метро планировалась еще с начала 1960-х годов, но за все время сделали лишь одну станцию. В пример Жириновский привел Ташкент, Баку и Тбилиси - в каждом из них есть "подземка". А в Омске, где живет более 1 млн человек, построить не удосужились, добавил политик. По его словам, вина лежит на советской власти, ведь это они все раздавали "братским народам".

Решение о заморозке первого пускового участка первой линии омского метрополитена было принято 10 мая на заседании областного правительства. Для подготовки проекта консервации выделят 80 млн рублей, а работы по консервации обойдутся в 400 млн рублей.