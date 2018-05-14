Источник раскрыл состав нового правительства

Сегодня, 16:40

Исполняющие обязанности министров Максим Соколов, Александр Ткачев и Михаил Абызов с большей долей вероятности покинут кабмин.

Источник в парламенте сообщил прессе некоторые сведения, проливающие свет на состав нового правительства. В частности, в кабмине останутся возглавлять профильные министерства Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Он сохранят свои портфели в МИД и Минобороны, уверен источник. Также Минпромторгом России продолжит руководить Денис Мантуров. Решены и судьбы Алексея Гордеева и Антона Силуанова. Наряду с должностями зампредов правительства они займут кресла министров сельского хозяйства и министра финансов соответственно. Наверняка известно, что в составе обновлённого кабмина не найдётся места и.о. главы Минтранса Максиму Соколову, и.о. руководителя Минсельхоза Александру Ткачеву и и.о. министра по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Напомним, ранее ЛДПР заявила о том, что выставит кандидатуры для вхождения в новый состав правительства. Лидер партии Владимир Жириновский сообщил, что фракция готова взять на себя эту ответственность.