Эксперт: Израиль не подтвердил уничтожение ЗРК «Бук » и С-200 в Сирии

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Видео удара по ЗРПК «Панцирь С-1», фотография уничтоженного радиолокатора подсвета цели ЗРК С-200, а также снимок разбитого радиовысотомера ПРВ-17 – это всё, что официальный Тель-Авив показал на данный момент.

Израиль до сих пор не подтвердил собственные заявления об уничтожении в Сирии иранских ЗРК «Бук-М2Э» и С-200, заявил эксперт международник Юрий Лямин. Он напомнил, что израильская сторона первоначально обозначила ряд целей, которые были поражены на сирийской территории, однако доказательства их ликвидации были показаны лишь частично. Официальный Дамаск заявил, что в результате атаки была выведена из строя РЛС, уничтожен склад боеприпасов и некоторые установки ПВО. Подробностей сирийцы не сообщили. Спустя время Израиль всё же опубликовал ролик, где запечатлен момент нанесения удара по ЗРПК «Панцирь С-1», а также обнародованы фото уничтоженного радиолокатора подсвета цели С-200 и разбитого радиовысотомера ПРВ-17. Более ничего конкретного израильская сторона не предоставила, подчеркнул эксперт.

Ранее специалист Алексей Антилогов заявил, что повреждённый ракетой ВВС Израиля ЗРПК «Панцирь С-1» подлежит восстановлению. К соответствующему выводу он пришёл, осмотрев фотографии повреждённой техники, находящиеся в открытом доступе.