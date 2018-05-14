Су-57 побьёт F-22 на основании законов физики

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К такому неутешительному для себя выводу пришли американские эксперты, анализируя возможности боя этих самолётов пятого поколения друг с другом. Поначалу им казалось, что боевая машина США имеет некоторое преимущество.

При гипотетическом конфликте американскому новейшему F-22 при проведении ближнего боя будут противостоять именно российские Су-57. У этих самолётов примерно одинаковая мощность, маневренность и скорость.

Эксперты не отрицают, что Су-57 с получением нового двигателя станет несколько превосходить F-22 по своей мощности. В то же время, они полагали, что «в дамках» окажется машина, обладающая меньшей заметностью.

Они считали, что Су-57 обладает большей заметностью. Следовательно, пилот F-22 сможет обнаружить его раньше и выиграть схватку. В то же время среди американских специалистов нашлись и трезвые головы. Они напомнили, что у русских может появиться преимущество на основании законов физики. На Су-57 установлены новейшие средства РЭБ. В том числе это глушители цифровой радиочастотной памяти. Они могут полностью «ослепить» ракету, запущенную с F-22.

Помимо того, в России не доверяют технологиям «стелс». Там предпочитают применять проверенные средства. При повороте на 90 градусов по отношению к радару противника, тот будет показывать самолёт в качестве неподвижного объекта. Против законов физики не помогут никакие дополнительные датчики.