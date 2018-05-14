Джабаров жёстко ответил главе MI5 на угрозы сделать Россию «страной-изгоем»

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Сенатор подчеркнул, что британской спецслужбе следует больше уделять внимания расследованию отравления семьи Скрипалей, а не раздавать политические комментарии.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров резко ответил на публикацию в западных СМИ сведений о намерении главы MI5 Эндрю Паркера высказать угрозы в адрес России о намерении сделать её «страной-изгоем». Руководитель ведомства, по данным масс-медиа, должен сделать акцент на этом в своей речи по случаю отчёта о ходе расследования отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политик обратил внимание, что оценка деятельности другого государства не входит в компетенцию MI5. Угрозы Паркера в отношении России, по мнению Джабарова, станут демонстрацией невоспитанности. Сенатор отметил, что вместо этого спецслужбе следовало бы больше уделить внимание разбирательству по «делу Скрипаля».

Ряд британских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в скором времени Паркер выступит с официальным заявлением. Ожидается, что во время выступления он затронет тему отравления семьи Скрипалей в Солсбери, а также пригрозит России статусом «страны-изгоя».