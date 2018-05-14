Россиян массово задерживают пограничники Великобритании

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Россияне начали сообщать об участившихся задержаниях в посольство Российской Федерации. Представители ведомства обратились к российским гражданам с просьбой сообщать о подобных инцидентах.

В аэропортах Великобритании началось массовое задержание россиян. Обращение граждан РФ с жалобами на действия британских пограничников участились. Задержанным россиянам британцы мотивы своих действия не сообщают, либо же вовсе говорят "что-то невнятное". На такие противоправные действия британских пограничников пожаловались в посольство РФ несколько десятков россиян. В ведомстве попросили граждан России сообщать о подобных инцидентах.

Напомним, что в данный момент отношения России и Великобритании достаточно напряженные на фоне дела об отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвиняют в данном инциденте России, однако Москва полностью отрицает свою причастность.