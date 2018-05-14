Россия запускает глубокую модернизацию бронетранспортера МТ-ЛБ

Сегодня, 11:27

Инженеры отечественных КБ намерены в рамках гособоронзаказа облегчить машину на 800 кг и за счёт этого нарастить её броню. В итоге техника станет более маневренной и защищённой.

Россия намерена запустить глубокую модернизацию плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ, ранее производившегося в Украине. Соответствующую информацию прессе сообщили на заводе «Ремдизель». В частности, на предприятии уточнили, что инженерам поставлена задача заменить двигатели боевой машины на силовые агрегаты КамАЗ-740.50. Это позволит нарастить мощность установки до 360 лошадиных сил, а также облегчить бронетранспортёр на 500 килограммов.

Помимо этого, планируется заменить гусеницы МТ-ЛБ на гусеницы с закрытым шарниром. Это позволить сбросить ещё дополнительно 300 килограммов. В итоге инженеры смогут оснастить машину дополнительной бронёй. Также известно, что новая гидромеханическая коробка поворота улучшит маневренность бронетранспортёра.

Плавающий МТ-ЛБ в советский период применялся различными мотострелковыми подразделениями как многоцелевой тягач, бронетранспортёр и санитарно-эвакуационная машина.

Ранее стало известно, что российские военные успешно испытали в Сирии новейших боевых роботов «Уран». Устройства предназначены для наземной разведки, поддержания огнём пехотных подразделений, а также уничтожения живой силы и боевой техники противника.