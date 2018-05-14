У Соловьева разборки устроили беглые украинские депутаты

Сегодня, 11:24

Популярное политическое ток-шоу Владимира Соловьева всегда славилось своей остротой. Так, во время последнего эфира в программе разборки устроили Петр Симоненко и Игорь Марков.

Часть беглых украинских депутатов проживают в России и активно ходят по различным политическим ток-шоу, где проводят анализ ситуации, которая на данный момент сложилась на Украине. Гостями одного из последних эфиров программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» были лидер украинских коммунистов Петр Симоненко и бывший депутат Игорь Марков.

Во время программы между политиками завязался скандал, в результате которого Марков обвинил Симоненко в предательстве своих товарищей по партии украинской СБУ. Сам же экс-депутат заявил, что и его пытались завербовать силовики соседнего государства, но он скрылся в Россию, где ощущает себя в полной безопасности. Симоненко же обвинил Маркова в сумашествии и лжи. Лидер коммунистов уверен, что на Украине власть принадлежит американцам, а в стране процветает фашизм и диктатура.

Напомним, что следователи СБУ около семи часов допрашивали Симоненко, которого подозревают в подготовке государственного переворота в стране. Дело в отношении лидера украинских коммунистов еще не закрыто, хотя он сам все обвинения отрицает.