Черноморский флот пополнится в этом году фрегатом «Адмирал Макаров»

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Прибытие этого корабля, относящегося к «принципиально новому классу», ожидается в третьем квартале. И это не единственное пополнение, которое ожидает флот до конца года.

Сообщение об этом сделал адмирал Владимир Королёв, занимающий пост главкома ВМФ РФ. Черноморский флот пополнится к 235-летней годовщине своего создания.

«Адмирал Макаров» является новейшим фрегатом, изготовленным по проекту 1135.6. Он уже третий подобного типа, выпущенным в Калининграде Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь».

Его спуск на воду состоялся в сентябре 2015 года. Госиспытания начались в конце 2016 года в акваториях Баренцевого и Балтийского морей.

Экипаж фрегата – 200 человек. Он способен развить ход в 30 узлов при автономности в 30 суток.

Предназначение фрегата – борьба с подлодками и надводными кораблями, а также отражение атак с воздуха.

Королёв объявил, что Черноморский флот будет обновляться и далее. В этом году в его составе на боевое дежурство заступят ракетные корабли проекта 21631 и новые патрульные корабли, выпущенные по проекту 22160.

До этого в состав ЧФ уже передано несколько новейших подводных лодок и современных надводных кораблей.