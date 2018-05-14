В ДНР представителям ОБСЕ открыли глаза на преступления ВСУ

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Руководство ДНР призвало наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на бесчинства украинской армии, которые происходят на Донбассе. Постоянные обстрелы и военные преступления не дает республике развиваться.

Во время встречи с журналистами начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов обратился к представителям ОБСЕ, которые проводят мониторинг ситуации на Донбассе. Он призвал представителей миссии обратить внимание на постоянные обстрелы украинской армией мирных территорий республики, а также другие военные преступления.

Напомним, что ранее руководство ДНР сообщило, что украинская армия сделала попытку прорыва в районе Горловки и попыталось отбить населенный пункт Чигари, который находится в зоне разграничения. Сообщается, что за последние несколько дней зафиксировано 33 случая нарушения договоренностей со стороны ВСУ, а также ранении двух мирных жителей Горловки.

Военные ДНР подсчитали, что по Горловке украинские военные выпустили около 70 танковых снарядов, которые упали на окраину города. Также был открыт шквал огня из запрещенного тяжелого вооружения по шахте Гагарина, такой маневр предприняли для отвлечения внимания ВС ДНР.