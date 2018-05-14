Эксперт: Киев готовит почву для наступления в Донбассе

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Украинские силовики, по мнению специалиста, берут под контроль плацдармы на линии разграничения, позволяющие в случае необходимости начать эффективное продвижение вглубь неподконтрольных территорий.

Последние действия ВСУ в Донбассе говорят о том, что Киев готовит почву для наступления на позиции ДНР, уверен руководитель Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Эксперт считает, что украинское командование пытается создать наиболее благоприятные условия для прорыва позиций сил сепаратистов. В частности, он обратил внимание на атаку силовиков в «серой зоне» близ города Горловка. В результате столкновения погибли девять военных ВСУ. Как утверждает Попов, Киев намерен захватить выгодные плацдармы, которые смогут стать отправной точкой для наступления. Также он напомнил, что в последнее время с Донбасса всё чаще поступают сведения о сосредоточении живой силы и боевой техники украинских военных.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские силовики установили имена российских офицеров, командующих незаконными вооружёнными формированиями на Востоке страны.