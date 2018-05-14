ВСУ: В Донбассе ведутся интенсивные боевые действия

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Информация от противостоящих сторон приходит самая противоречивая. В то же время они единодушны в одном, что ситуация действительно резко обострилась.

В Донбассе на протяжении всего дня 12 мая велись обоюдные обстрелы с применением тяжёлого вооружения. О наличии потерь и их количестве точных сведений пока нет.

Пресс-службой ВСУ сделано сообщение, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелам со стороны ополченцев ДНР. Те, якобы, при этом 73 раза применили миномёты или артиллерию.

Согласно данным украинских силовиков, бойцы ДНР пытались таким образом вытеснить силы ВСУ с выгодной позиции. Те, в ответ, лишь «активно оборонялись».

Представители ДНР информируют, что обстрелы первыми начали ВСУ. За истекшие сутки в Донбассе взорвались 160 снарядов и мин, выпущенных украинскими военными.

Они связывают это с неудачей, которую потерпели ВСУ при попытке закрепиться неподалёку от Горловки.

Донецк призывает ОБСЕ к более активному реагированию на военные преступления, совершаемые армией Украины.