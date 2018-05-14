«Танковый спецсназ» усилили ракетным «монстром» на базе Т-72

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4-ю танковую дивизию Сирийской Арабской армии уже давно прозвали «танковым спецсназом». Теперь мощь подразделения усилили за счет реактивной установки залпового огня Golan-1000, что поможет соответствовать данному прозвищу.

Реактивная штурмовая установка Golan-1000 создана на базе обычного танкового шасси Т-72. Рассекречена боевая машина оказалась в Сирии, где проходит боевое крещение. Такой установкой уже вооружено одно из подразделений 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии, которую многие противники и средства массовой информации прозвали «танковым спецсназом».

Многие журналисты посчитали данную машину аналогом российского ТОС-1А «Солнцепек», но данное мнение оказалось ошибочным, ведь идентичными у них являются только танковые базы. Система же Golan-1000 применяет ракеты калибра 500 мм, вес каждой составляет 500 килограммов. Система стреляет осколочно-фугасными артиллерийскими боеприпасами, которые предназначены для уничтожения целей разных типов – живых целей, техники, зданий. Разработчики сообщали, что машина может использоваться и для проделывания проходов на минных полях. Дальность выстрела данного оружия достаточно маленькая – всего два-три километра.