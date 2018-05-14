Минобороны показало на видео контроль за ядерными испытаниями

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В сети разместили видео о контроле за испытанием ядерного оружия во всем мире. Ролик принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

В мае ССК празднует 60-летний юбилей. В честь данного события сотрудники Минобороны РФ разместили в социальных сетях видео, на котором демонстрируется испытание ядерного оружия, которые происходят в текущей период во всем мире. Помимо контроля применения ядерного вооружения ССК следит за соблюдением международного договора о запрещении и ограничении испытания и применения ядерного оружия.

Кроме того ССК обеспечивает для России обязательное участие в соблюдении международных договоров, касающихся запрета применения ядерного вооружения. В данный момент вопрос ядерного оружия остро стоит в Иране. Страны объединились, чтобы сохранить и выполнить соглашение по ядерной сделке Ирана.

Данная программа была введена в действие благодаря усилиям многих государств во всем мире. Дональд Трамп, лидер Соединенных Штатов Америки, объявил о выходе Штатов из сделки по иранской ядерной программе. Такие меры приведут к тому, что Тегеран будет иметь ограниченную активность в ядерной сфере.