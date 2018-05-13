«Все в Иерусалим»: Нетаньяху призвал все страны переносить посольства в Израиле

Вчера, 21:18

Представителям разных наций рекомендовано использовать опыт США в качестве правильного примера. Премьер-министр Израиля призвал предложил государствам менять места дислокаций своих представительств в их стране.

Биньямин Нетаньяху призвал все страны переносить посольства в Израиле. Причиной и примером стала заграничная политика США, которые решили изменить координаты посольства на Святой земле и перенести его в Иерусалим.

Такую информацию сообщил Нетаньяху на церемонии торжественного открытия представительства Соединенных Штатов Америки в Израиле. Такая слаженность действий государств приведет к мирной жизни в регионе. Иерусалим вправе быть центром страны и принимать послов всех стран.