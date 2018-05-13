Страницу украинского посла в Facebook проверят на антисемитизм

Вчера, 21:11

В скандале оказался замешанным Василий Марущинец, представляющий интересы соотечественников в Гамбурге. Многие подписчики и блогеры обратили внимание на скандальные публикации и высказывания со стороны дипломата.

Теперь в ситуацию вмешалось и Министерство иностранных дел Украины, а страницу украинского посла в ближайшее время тщательно проверят на признаки антисемитизма. Поводом для такой проверки послужили многочисленные жалобы, а блогер Анатолий Шарий и вовсе разобрал публикации посла по частям и продемонстрировал ярко выраженные признаки антисемитизма пользователям, знакомым с ситуацией.

Отмечено, что Василий Марущинец неоднократно высказывался в Сети, что поддерживает идею национализма, оправдывал Холокост, произошедшие события в Бабьем Яру, а также публиковал другие скандальные высказывания.