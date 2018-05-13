"Глаза Москвы" в НАТО: Германия испугалась С-400 в Турции

Вчера, 20:53

Поставка американских истребителей пятого поколения F-35 турецким военным может оказаться под угрозой, о чем намекают многократные заявления властей США. Причиной тому послужил накал обстоятельств вокруг одновременной покупки страной российского вооружения.

Ракетно-зенитный комплекс С-400 в НАТО называют настоящими «глазами Москвы», которых испугалась Германия. В Турции одновременно хотят закупить российский С-400 и новейший истребитель F-35 из США, но именно зенитная ракетная система способна отследить и изучить слабые, а также сильные стороны разработки американцев, что послужит дальнейшему провалу стелс-технологии, что делает истребитель «невидимым».

В США не на шутку задумываются об отмене сделки по поставке F-35, а в Германии уверены, что С-400 способны серьезно помешать и навредить истребителям, которые могла использовать не только Турция, но и другие страны. В частности, F-35 является одним из главных воздушных оружий ВВС США.